So reagieren die Prinzipalmarkt-Kaufleute auf den AfD-Neujahrsempfang

Wie bei früheren Anlässen sollen an den Giebelhäusern des Prinzipalmarkts am Freitag wieder die Europafahnen hängen.

Die Kaufleute vom Prinzipalmarkt wollen am Freitag Flagge zeigen – für ein weltoffenes Münster, wie deren Sprecher Thomas Zumnorde sagt. An den Giebelhäusern in Münsters guter Stube sollen wieder die großen blauen Europafahnen mit den zwölf goldenen Sternen hängen, wenn sich der AfD-Bezirksverband Münster zu seinem Neujahrsempfang im Rathaus einfindet.