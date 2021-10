AfD-Parteitag im Rathaus und lautstarke Gegendemo auf dem Prinzipalmarkt

Lautstarker Protest: Am Samstagmorgen haben laut Polizei 220 Menschen vor dem Historischen Rathaus am Prinzipalmarkt gegen die AfD protestiert.

Dort hält die Partei seit 10 Uhr ihren Kreisparteitag ab, um Delegierte zu bestimmen, die sich Ende Oktober beim Landesparteitag in Essen für die NRW-Wahl aufstellen lassen wollen. Etwa 25 bis 35 AfD-Mitglieder nähmen am Kreisparteitag in Münster teil, sagte AfD-Sprecher Holger Lucius am Morgen vor der Veranstaltung.

Die NRW-Polizei war nach eigenem Bekunden mit Einsatzkräften aus Recklinghausen und Münster im Einsatz. Wie viele Beamte vor Ort waren, teilte die Polizei nicht mit. Allein auf dem Prinzipalmarkt standen jedoch zehn Einsatzfahrzeuge.

„2,86 Prozent sind 2,86 Prozent zu viel“

Auf der Gegendemonstration erinnerte Carsten Peters vom Bündnis „Keinen Meter den Nazis Münster“ an das schlechte AfD-Ergebnis in Münster bei der Bundestagswahl. „Aber 2,86 Prozent sind 2,86 Prozent zu viel“, so Peters. Man müsse weiter überall dort auf die Straße gehen, wo die AfD auftaucht.

Wie angekündigt, wurde die Gegendemo pünktlich um 11 Uhr beendet. Nach Auskunft der Polizei gab es keinerlei Zwischenfälle. Die AfD hat im Rathaus in einer Abstimmung unter den anwesenden Mitgliedern den Ausschluss der Presse beschlossen.