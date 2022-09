Maximal 90 Tage „Airbnb“ im Jahr

Das Internet ist voll mit touristischen Angeboten – auch abseits von Hotels und Pensionen. Immer mehr Menschen vermieten auch ihre Wohnungen für touristische Zwecke. Die Stadt Münster will das künftig deutlich stärker reglementieren.

Über die Plattform „Airbnb“ können Touristen auch in Münster viele Wohnungen buchen. Das wird künftig schwieriger.

Eigentümer regulärer Häuser und Wohnungen, die mit Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie „Airbnb“ gutes Geld verdienen, müssen vermutlich ihr Geschäftsmodell neu überdenken. Auf jeden Fall hat der Rat der Stadt Münster in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen, dass die bestehende Wohnraumschutzsatzung in zentralen Punkten verändert wird.