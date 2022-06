Aktion "Stadtradeln": Gesamtschule Münster-Mitte verteidigt Titel

Bei der diesjährigen "Stadtradeln"-Aktion wurden insgesamt knapp 2 Millionen Kilometer gestrampelt. Das entspricht in etwas achtundvierzig Weltumrundungen. Das Sieger-Team ist dasselbe wie im Vorjahr.

Es war ein spannender Schlussspurt, der sich beim diesjährigen Stadtradeln in Münster bot und letztendlich vom Team „Gesamtschule Münster-Mitte“ gewonnen wurde.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, sammelten die über 400 im Team mitradelnden Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte 82 409 Radkilometer und sicherten sich damit wie im Vorjahr den Wanderpokal „Das goldene Rad“, der zum dritten Mal an das Team mit den meisten Gesamtkilometern verliehen wurde.

Bei der offiziellen Siegerehrung nahm eine Team-Vertretung den Preis von Oberbürgermeister Markus Lewe und Stadtbaurat Robin Denstorff im Stadtweinhaus entgegen. Dort wurden nach dem Ende des dreiwöchigen Stadtradeln-Aktionszeitraums auch die besten Team- und Einzelleistungen der Stadtradeln-Saison prämiert.

Mehr als 10 000 Teilnehmer

Insgesamt haben in diesem Jahr über 10 000 Münsteranerinnen und Münsteraner am Wettbewerb „Stadtradeln“ teilgenommen. Dabei wurden 1.948.616 Kilometer erradelt (was achtundvierzig Weltumrundungen entspricht) und rund 300 Tonnen CO2 vermieden. „Die Zahl der Mitradelnden hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent erhöht“, freut sich Markus Lewe, und dankte allen Teilnehmenden für ihren Einsatz.

Starke Einzelleistungen Für die beste weibliche und männliche Einzelleistung geehrt wurden Matthias Schöpfer (3520 Kilometer) und Anne Hellenthal (2354 Kilometer). Der Preis für das Team mit den meisten Durchschnittskilometern (mindestens zehn Teammitglieder) ging mit 871 Kilometern pro Kopf erneut an das Team „BaslerBikes“.

Neben der Gesamtschule Münster-Mitte konnten sich auch die Peter-Wust-Schule, die Paul-Gerhard-Schule sowie das Anne-Frank-Berufskolleg über eine finanzielle Anerkennung freuen. Diese Schulteams erreichten beim Sonderwettbewerb „Schulradeln“ auf lokaler Ebene die besten Gesamt- und Durchschnittsleistungen aller Grundschulen und weiterführenden Schulen.