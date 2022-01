In den Schulen sind viele Projekte rund um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar umgesetzt worden. Am Annette-Gymnasium hat ein Geschichtskurs zu „vergessenen“ Opfergruppen gearbeitet.

Erinnerung ist Arbeit. Seit Wochen findet in den Schulen ganz viel statt, um den internationalen Holocaust-Gedenktag an diesem Donnerstag (27. Januar) vorzubereiten.

Die Schülerinnen und Schüler sind auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs und haben sich mit „Vergessenen Opfergruppen“ beschäftigt. Entstanden sind beachtenswerte Beiträge: Videos, Kunstaktionen, Geschichten, ein Podcast, Plakate, sogar eine Ausstellung.

#MünsterGedenkt

Das verbindende Element der Erinnerungsarbeit der Schulen ist seit Anfang der Woche im Rathaus-Innenhof zu sehen: das Banner #MünsterGedenkt. Gestaltet wurden die einzelnen Buchstaben von Schülerinnen und Schülern. Jeder Buchstabe steht für sich – und macht im Ganzen auf das Gedenken aller Schulen aufmerksam.

Annette-Gymnasium

Auch wenn Corona das gemeinsame Erinnern an einem Ort verhindert: Die beteiligten Schulen haben Aktionen für ihre Schülerschaft vorbereitet. Am Annette-Gymnasium hat ein Geschichtskurs zu verschiedenen vergessenen Opfergruppen gearbeitet. Entstanden ist ein Erinnerungs-Rucksack mit Materialien zur Geschichte der Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Der Rucksack bietet einen biografischen Zugang zu einer münsterischen Familie und bietet Hinweise zu Hintergrundinformationen. Darüber hinaus enthält er ein Quiz sowie ein Memory zu Widerstandskämpfern. Durch die unterschiedlichen Zugänge ist er ab der 5. Klasse einsetzbar.

Das Holocaust-Mahnmal in Berlin erinnert an die Shoa. Der Zentralrat der Juden blickt mit Erschrecken auf den aktuellen Antisemitismus. Foto: Carsten Koall/dpa

Ausgehend von dem erschreckenden Befund, dass einige Opfergruppen in der deutschen Erinnerungskultur kaum bis gar keine Rolle spielen, beschäftigen sich ein Geschichtskurs der Jahrgangsstufe 10 mit der Erstellung eigener Erinnerungsorte. In Kleingruppen setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit den Geschichten und Verfolgungsgeschichten der Sinti und Roma, der als „Behinderte“, als „Asoziale“ sowie als „Homosexuelle“ verfolgten Menschen auseinander und beschäftigten sich am Beispiel der Stadt Münster mit der Repräsentation dieser Gruppen im öffentlichen Raum und in der Erinnerungskultur. Ziel des gemeinsamen Projekts ist die Schaffung eigener Erinnerungsorte, die im Schulumfeld zeitlich begrenzt oder langfristig zur Erinnerung an die unterrepräsentierten Opfergruppen einladen. Abschluss des Projektes bildet Anfang Februar ein Gespräch mit einer Erinnerungspatin.

Gymnasium Paulinum

Das Gymnasium Paulinum organisiert an diesem Donnerstag einen Projekttag, an dem sich alle Jahrgangsstufen mit Strategien gegen Rassismus und für Zivilcourage auseinandersetzen. Die Jahrgangsstufe 9 arbeitet zum Holocaustgedenktag, nämlich zum Widerstand im Nationalsozialismus. Zwei Zeitzeuginnen, die „Kinder des Widerstandes NRW“, erzählen als Nachkommen von Verfolgten des NS-Regimes vor den Klassen die Geschichten ihrer Mütter und Väter.

Das Gymnasium Paulinum veranstaltet einen Projekttag. Die Jahrgangsstufe 9 arbeitet zum Widerstand im Nationalsozialismus. Foto: privat

Ergänzend zu den Zeitzeugengesprächen unternehmen die Klassen in Kleingruppen einen Geschichtsrundgang durch die Innenstadt Münsters zu Erinnerungsorten der NS-Zeit, vorbereitet und begleitet vom Leistungskurs Geschichte der Q1 unter der Leitung von Anna-Lena Böttcher. Nächste Woche erwartet die Q2 Nikolaus Münster. Er hat eine Biografie über seinen Vater Arnold geschrieben. Der war Schüler am Paulinum – und später führender Kopf einer lokalen Widerstandsgruppe.

Pascal-Gymnasium

Das Pascal-Gymnasium hat in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen mit umfangreichen Ausstellungen gesammelt, die im Rahmen des Holocaust-Gedenktages von verschiedenen Kursen und AGs erarbeitet worden sind. Dieses Mal lautet das Motto „Pascal Gibt Raum“.

Die Schule hat den Buchstaben „G“ auf dem Gedenkbanner gestaltet. In Anlehnung an die vielfältigen Aktionen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit am Pascal wurde der Buchstabe mit weiteren Inhalten gefüllt.

So wird an Anita Lasker-Wallfisch, der Cellistin von Auschwitz, gedacht. Dieser Ausstellungsbereich ist kindgerecht aufbereitet und eignet sich bereits für die jüngeren Jahrgänge 5 bis 7. Weiter geht es um Glauben, Gendern, Alltagsrassismus und Diskriminierung. Dabei geht es weniger um die deutsche Vergangenheit, denn um die Gegenwart. Der CultureClub hat

das „G“ zum Anlass genommen, einen Raum zu gestalten, der

zeigt, wie unterschiedlich „Glauben“ wahrgenommen werden

kann. Im vorderen Teil werden auf der einen Raumseite unterschiedliche Religionen

vorgestellt und auf der anderen Raumseite wird gezeigt, wohin Intoleranz und

Religionsfeindlichkeit führen kann. Das Gender Awareness-Team des Pascals hat sich zum Ziel gesetzt, Offenheit und Akzeptanz, vielleicht auch Diskussionsanlass zum Weiterdenken zu schaffen. Das Team möchte Schülerinnen und Schülern eine Stimme geben. Das funktioniert etwa über QR-Codes auf Plakaten im Kunst-Werkraum. Die Gäste sollen aber nicht nur schauen, lesen, erfahren. Sie können auch gestalten und die präsentierten Themen vertiefen. Im Forum Deutsch gibt es dafür ausgewählte Kinder- und Jugendromane, die zum Lesen, Entspannen und Nachdenken einladen.

Die Ausstellung ist bis Mitte Februar im Untergeschoss der Schule zu sehen.

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium

Der Zusatzkurs Geschichte der Q2 des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums hat sich seit einigen Wochen intensiv mit dem Gedenktag auseinandergesetzt. In verschiedenen, eigenen Projekten entwickelten die Schülerinnen und Schüler eigene und neue Formen des Erinnerns, die in dieser Ausstellung zum Teil in analoger als auch digitaler Form zu sehen sind. Es entstanden mehrere Filme, die sich mit den Erinnerungsorten in der Innenstadt von Münster auseinandersetzen. Sie sollen ermutigen, sich im Alltag mit dem „Erinnern an die eigene Geschichte“ zu beschäftigen.

Auch künstlerische Projekte wurden entwickelt und umgesetzt, indem beispielsweise von einer Gruppe ein eigenes „Denkmal“ gestaltete, das an alle Menschen erinnert, die während des NS aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt wurden. Eine andere Gruppe entwarf einen dreidimensionalen Stadtplan, der Aufmerksamkeit auf die Vielzahl der Erinnerungsorte in der Innenstadt werfen möchte und dafür einen ganz eigenen Zugang wählte.

Auch Zeitzeugengespräche fanden statt. So entstand ein Podcast, in dem interessante Hintergründe zur Prinz-Eugen-Straße geliefert werden und kollektive Geschichte am exemplarischen Beispiel nachvollziehbar gemacht wird. Auf dem Instagram-Account „das.whg.gedenkt“ veröffentlicht eine weitere Gruppe Informationen zum heutigen Gedenken. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dem Account zu folgen und der Opfer gemeinsam zu „gedenken“.

Gesamtschule Mitte

Die Gesamtschule Mitte hat sich auf künstlerische Art dem Gedenken zum 27. Januar genähert. Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 haben eine Kunstinstallation vorbereitet, die auf die Stolpersteine auf dem Schulhof aufmerksam macht. Im Kuhviertel, wo heute die Gesamtschule Münster Mitte steht, lebte vor rund hundert Jahren die Familie Wagner.

Die Gesamtschule Mitte hat eine Kunstinstallation vorbereitet. Die Stolpersteine der Familie Wagner auf dem Schulhof sind in ein Bild mit Dornenranken integriert. Foto: privat

Die Sinti-Familie trug damals zur religiösen, ethnischen und kulturellen Vielfalt des Viertels bei. Heute erinnern Stolpersteine an die Familienmitglieder und ihre Deportation. Sie erinnern uns an den Hass, der sich damals wie Dornenranken durch die Gesellschaft gewunden hat. Sie erinnern aber auch daran, dass wir diesen Hass überwunden haben und jeden Tag dafür einstehen müssen, damit dies auch so bleibt. In der ersten Februarwoche nimmt die Jahrgangsstufe 8 außerdem an einem Projekttag im Preußen-Stadion teil. Es geht um Hatespeech.

Kant-Gymnasium

Am Immanuel-Kant-Gymnasium findet am 27. Januar eine Gedenkveranstaltung statt, die von einem Geschichtszusatzkurs der Q2 gestaltet wird. Dabei wird nicht nur beispielhaft an das Schicksal der jüdischen Familie Salomon aus Hiltrup erinnert.

Das Kant-Gymnasium erinnert an die Familie Salomon. Die Eltern und ein Sohn wurden ins KZ Riga-Strasdenhof deportiert und ermordet Foto: privat

Auch die Geschichte des Antisemitismus sowie die Gefahr eines aktuellen Wiederauflebens in Deutschland werden anhand von Stellwänden illustriert.

Friedensschule

An der Friedenssschule haben Schülerinnen und Schüler die Geschichte der Menschen mit Beeinträchtigungen während des Nationalsozialismus bis heute thematisiert. In diesem Zusammenhang haben Doreen Croffie und Olivia Pasquariello einen Film produziert, der der Schulöffentlichkeit am 27. Januar präsentiert wird. Und zwar wird er auf der Homepage der Schule zu finden sein.

Kerze anzünden

Münster gedenkt an diesem 27. Januar vielfältig. Wer mag, kann mit den Hashtags #Muenstergedenkt, #DeportationenSichtbarMachen, #WeRemeber und #LichterGegenDunkelheit dabei sein und digital eine Kerze für eine Person entzünden.