Großbaustelle auf dem Albersloher Weg kündigt sich an

Der Albersloher Weg in Münster wird zum Nadelöhr. Für voraussichtlich 18 Monate wird die Straße in Gremmendorf zur Großbaustelle. Die Stadtnetze kündigen an, dass sich Staus wohl kaum vermeiden lassen.

Auf dem Albersloher Weg kündigt sich eine Großbaustelle an. Die Stadtnetze Münster beginnen dort am Montag (20. Februar) mit dem Austausch von Wärme- und Trinkwasserleitungen am Albersloher Weg in Gremmendorf. Nach Angaben der Stadtnetze werden in den kommenden 18 Monaten Schritt für Schritt wichtige Versorgungsleitungen zwischen der Eisenbahnbrücke am Münnichweg und dem Wiltshireweg im York-Quartier erneuert.

Bereits zweimal, im Januar 2020 und im August 2021, war die Fernwärmeleitung im Bereich des Erbdrostenwegs beschädigt und musste aufwendig repariert werden. Durch die mehrfachen Schäden sind Material und Isolierung inzwischen so stark angegriffen, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Da Fernwärmeleitungen bis zu 130 °C heißes Wasser unter hohem Druck transportieren, dient der Austausch der Leitung laut einer Mitteilung der Stadtnetze nicht nur der Versorgungssicherheit, sondern auch der Gefahrenabwehr.

Neue Trinkwasserleitung für Gremmendorf

Ebenfalls erneuert wird eine Transportleitung für Trinkwasser aus der Hohen Ward, die wichtig für die Wasserversorgung von Gremmendorf und der Innenstadt ist. „Nach den Bauarbeiten sind die Leitungen, die Wärme und Wasser nach Gremmendorf transportieren auf dem technisch neusten Stand“, sagt der Bauverantwortliche der Stadtnetze, Stefan Große Bordewick, in der Mitteilung.

Die Stadtnetze Münster wollen die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende auf dem Albersloher Weg so gering wie möglich halten und haben deshalb unterschiedliche Optionen für die Verkehrsführung geprüft. „In beiden Fahrtrichtungen des Albersloher Wegs steht in der gesamten Bauzeit wenigstens eine Fahrspur für den motorisierten Verkehr zur Verfügung“, teilen die Stadtnetze mit. Rad- und Gehwege werden je nach Baufortschritt verschwenkt und teils auf die Fahrbahn verlegt.

Stadtnetze rechnen mit Staus auf dem Albersloher Weg

Im ersten Schritt wird am Montag (20. Februar) mittig auf dem Albersloher Weg, zwischen Münnichweg und Wiltshireweg, ein erstes Baufeld eingerichtet. Die Fahrbahn wird in beiden Fahrtrichtungen auf eine Spur verengt.

„Dass sich trotz der weiträumigen Beschilderung insbesondere zu Stoßzeiten Staus bilden werden, lässt sich kaum vermeiden“, heißt es weiter. Die Stadtnetze Münster empfehlen daher allen, denen es möglich ist, den Albersloher Weg in Gremmendorf möglichst weiträumig zu umfahren. Bereits an der Umgehungsstraße, am Osttor und in Angelmodde weisen LED-Tafeln auf die Bauarbeiten hin.