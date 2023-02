Albersloher Weg: Kilometerlanger Stau im Berufsverkehr

Seit Monaten waren die Arbeiten angekündigt, doch am avisierten Tag war erstmal nichts passiert. Einen Tag darauf, am Donnerstag, startete die Baustelle am Albersloher Weg nun. Die Folge war das allseits erwartete Verkehrschaos im Berufsverkehr.

Schon vor dem südlichen Ende des ehemaligen Kasernengeländes, bis hinter den Münnichweg, kamen Autofahrer am Donnerstagmorgen nur noch per Stop-and-go voran.

Angekündigt waren sie bereits für Mittwoch, letztendlich haben die Stadtnetze Münster nun am Donnerstag mit den seit Monaten geplanten Arbeiten am Albersloher Weg begonnen. Die Folge waren am Donnerstagmorgen lange Staus stadteinwärts.

Um kurz nach 8 Uhr reichte die Schlange aus Autos von der Eisenbahnüberführung hinter dem Münnichweg bis zurück zum Wiegandweg. Wenige Minuten später war der Stau dann auf Höhe des Keltenwegs, abermals einige Minuten später sogar auf Höhe des Angelsachsenwegs angekommen.

Ein Berufskraftfahrer, der am Morgen einen in dem Bereich ansässigen Discounter belieferte, fällte darüber ein relativ einfaches Urteil: „Mal wieder alle verrückt geworden in Münster.“

Arbeiten an Wärme- und Trinkwasserleitungen

In Wahrheit aber resultierte der rund 1,3 Kilometer lange Rückstau auf zwei Spuren natürlich allein aus den Arbeiten, die aufgrund des Austauschs von Wärme- und Trinkwasserleitungen am Albersloher Weg anstehen. Augenzeugen berichteten, dass auch die Buslinie 6 mit mehr als einer halben Stunde Verspätung auf halber Strecke am Hauptbahnhof angezeigt wurde. Bereits im Vorfeld der jetzt gestarteten Maßnahme hatten Vorarbeiten zu massiven Einschränkungen geführt.