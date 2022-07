Neuer Asphalt: Albersloher Weg wird voll gesperrt

Der Albersloher Weg wird in mehreren Nächten voll gesperrt.

Nur noch wenige Arbeitsschritte zur Anbindung des York-Quartiers Nord auf den Albersloher Weg stehen aus – die finalen Asphaltierungsarbeiten werden laut einer städtischen Pressemitteilung in den Nächten von Donnerstag (14. Juli) bis Samstag (16. Juli) durchgeführt.

Der Albersloher Weg wird dafür stadtauswärts ab Letterhausweg bzw. Erbdrostenweg jeweils ab 20 Uhr und bis zum nächsten Morgen um 5.30 Uhr voll gesperrt. Eine Umleitung über die Straße An den Loddenbüschen, Hammerstraße, Westfalenstraße und Osttor wird nach Angaben der Stadt eingerichtet.

Einschränkungen am Samstag

Am Samstag (16. Juli) ist aufgrund der nötigen Auskühlzeit des Asphaltes das Linksabbiegen vom Albersloher Weg in den Gremmendorfer Weg und das Linksabbiegen aus dem Gremmendorfer Weg in den Albersloher Weg nicht möglich.

Im Zuge der Ausbauarbeiten wurde der bestehende Knotenpunkt Albersloher Weg / Gremmendorfer Weg um die neue Straßenanbindung „Essexweg“ erweitert. Entsprechende Abbiegespuren auch zur Wahrung des Verkehrsflusses auf dem Albersloher Weg wurden eingerichtet.

Die Geh- und Radwege zwischen dem nördlich gelegenen Wiltshireweg und dem Essexweg wurden neu angelegt und werden nun durch den vorhandenen Grünstreifen von der Fahrbahn getrennt. Auch die stadtauswärts gelegene Bushaltestelle wurde komplett erneuert. Mit der Neuinstallation der Ampelanlage Anfang August wird die Maßnahme dann abgeschlossen sein.