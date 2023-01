Zwei Festnahmen am Alfred-Krupp-Weg

Am Alfred-Krupp-Weg hat es am Montagmorgen zwei Festnahmen gegeben. Die Polizei hat den Bereich für jeglichen Verkehr gesperrt.

Der Alfred Krupp-Weg an der Einmündung in die Friedrich-Ebert-Straße ist zurzeit für jeglichen Verkehr von der Polizei gesperrt. Dort wurden, wie eine Sprecherin des Präsidiums erklärte, am Montagmorgen gegen 8 Uhr zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Auf dem Gelände eines Wohn- und Geschäftsgebäudes, angrenzend an eine Autowaschanlage, hat die Polizei auf der Straße Markierungen vorgenommen.

Über den Hintergrund der Festnahmen könne die Polizei derzeit noch keine Auskunft geben, sagt die Sprecherin. Die Einfahrt zum Alfred-Krupp-Weg bleibe vorerst gesperrt. Aus der Gegenrichtung kann der Verkehr über einen Nebenweg zur Friedrich-Ebert-Straße abbiegen.