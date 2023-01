Schüsse bei Festnahmen am Alfred-Krupp-Weg

Am Alfred-Krupp-Weg hat es am Montagmorgen zwei Festnahmen gegeben. Dabei sind auch Schüsse gefallen. Der Bereich ist für den Verkehr gesperrt.

Der Alfred Krupp-Weg an der Einmündung in die Friedrich-Ebert-Straße ist zurzeit für jeglichen Verkehr von der Polizei gesperrt. Dort wurden, wie eine Sprecherin des Präsidiums erklärte, am Montagmorgen gegen 8 Uhr zwei Tatverdächtige festgenommen worden.

Die Polizei hatte die beiden Verdächtigen bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Dabei sind nach Informationen unserer Redaktion auch Schüsse gefallen, nicht etwa gegen Personen, sondern gegen das Fahrzeug. Die beiden Männer sind unverletzt. Ihnen sollen Eigentumsdelikte in größerem Umfang vorgeworfen werden.

Auf dem Gelände eines Wohn- und Geschäftsgebäudes, angrenzend an eine Autowaschanlage, hat die Polizei auf der Straße Markierungen vorgenommen.

Die Einfahrt zum Alfred-Krupp-Weg bleibt nach Angaben einer Polizeisprecherin vorerst gesperrt. Aus der Gegenrichtung kann der Verkehr über einen Nebenweg zur Friedrich-Ebert-Straße abbiegen.