Alles voll entspannt rund um St. Agatha

Im vergangenen Jahr steckte der Gemeinde noch die Pandemie und der Einbruch in die Sakristei von St. Bernhard in den Knochen. Diesmal aber herrschte eine fröhliche Stimmung rund um die St.-Agatha-Kirche. Das Pfarrfest war selten so gut besucht.

Es ist die angenehme Atmosphäre rund um die Kirche St. Agatha, die die Gemeindemitglieder der Pfarrei St. Nikolaus so schätzen. Das tolle Wetter an Fronleichnam tat sein Übriges. Das Pfarrfest lockte so viele Besucher wie selten zuvor an.