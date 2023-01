Ein ganzer Campus für den Artenschutz

Den Evers-Reisfisch, unter Biologen als Oryzias eversi bekannt, würden vermutlich nicht mal Fischliebhaber als Schönheit bezeichnen. Was ihnen niemand verübeln wird: Der Körper wirkt durchscheinend glitschig, und die stahlblauen Augen blicken so durchdringend, dass den Menschen, die ihn betrachten, das Detail, das ihn so einzigartig macht, gar nicht auffällt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper