Allwetterzoo Münster öffnet am Abend

Die Veranstaltungsreihe „Nachts im Zoo“ findet am 14. August (Samstag) wieder im Allwetterzoo in Münster statt. Allerdings in leicht abgewandeltet Form, wie der Zoo nun mitgeteilt hat. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln werde es in diesem Jahr keine punktuellen größeren Shows geben. "Dafür wird den gesamten Abend über an verschiedenen Stationen immer was geboten", teilt der Zoo mit.

Beleuchtete Wege und Gehege, zum Teil geöffnete Tierhäuser, sowie Livemusik und Walking-Acts – auf den Wegen zwischen Bars und Essensständen gibt es nach Angaben des Allwetterzoos vieles zu entdecken. Unter anderem werden mehrere Künstler anwesend sein, die auf Leinwand, Papier oder auf Sand Momentaufnahmen des Abends festhalten. Für Kinder gibt es zudem kreative Angebote, auch Tierfütterungen sowie Infostände zu Artenschutz, Großkatzen und Geierauswilderungen werden geboten.

Busse fahren vom Zoo zum Hauptbahnhof

Karten für diese in diesem Jahr einmalige Aktion im Allwetterzoo Münster gibt es online und an der Tageskasse im Vorverkauf. Sie sind limitiert auf 4000 Stück. Sie kosten 10,90 Euro für Kinder bis 17 Jahren. Erwachsene zahlen 19.90 Euro. Tickets gibt es online auf der Homepage vom Allwetterzoo Münster unter www.allwetterzoo.de.

Die Stadtwerke bieten an jenem Abend ein erweitertes ÖPNV-Angebot an. Die Busse fahren um 21.42 Uhr, um 22.21 Uhr, um 22.42 Uhr und um 23.12 Uhr ab der Haltestelle am Allwetterzoo über die Sentruper Straße, Kardinal-von-Galen-Ring und Hüfferstraße – ab dort wie der Nachtbus N80 – bis zum Hauptbahnhof