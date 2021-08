Als Preußen Münster noch Bundesligist war

Preußen gegen Schalke in der Bundesliga – lang ist es her: Hermann Lulka (rechts) jubelt über das zwischenzeitliche 2:1 für Münster, er markierte in 28 Erstliga-Partien erstaunliche neun Treffer für die Preußen in der Bundesliga. Die Begegnung gegen Schalke endete im Übrigen mit 2:2.

Foto: Horstmüller