Alte Brücke am Kanal wird abtransportiert

Abschied von einer Brücke: Die alte Kanalbrücke an der Wolbecker Straße wird in diesen Tagen abtransportiert. Die Bauarbeiten bieten spektakuläre Bilder.

Eine Spezialfirma aus den Niederlanden hat die alte Kanalbrücke an der Wolbecker Straße demontiert und per Schiff abtransportiert. Die Brücke wird jetzt zur so genannten „Demontagefläche am Parallelhafen“ in Höhe der Feuerwache 2 gebracht. Seit wenigen Tagen rollt der Autoverkehr über die neue Kanalbrücke, die sich aber noch am falschen Standort befindet.

Die weiteren Arbeiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sehen vor, dass am Standort der alten Brücke das Widerlager demontiert und dann durch ein neues ersetzt wird. Dieses ragt höher hinaus, damit die Durchfahrtshöhe auf dem Kanal vergrößert werden kann. Im Zuge des Kanalausbaus müssen acht Brücken im Ostviertel erneuert werden. Zwei sind bereits fertig.