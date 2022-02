Alter Steinweg wird zur „Karnevalsmeile“

So wurde vor der Pandemie gefeiert. Die Spielregeln für den Kneipenkarneval in diesem Jahr stehen aktuell noch nicht fest.

Nachdem die Stadt grünes Licht für den Kneipenkarneval gegeben hat, haben die ersten Gastronomen die erforderlichen Hygienekonzepte ausgearbeitet. So will Christoph Hartig an den tollen Tagen nicht nur den „Bullenkopp“, sondern auch das „Schwarze Schaf“ öffnen. „Natürlich wollen wir Karneval feiern“, stellt er klar. Um zu verhindern, dass getanzt wird – was verboten ist –, soll die Tanzfläche des „Schafs“ mit Tischen blockiert werden.