Ältester Biergarten Münsters wird 2022 wieder öffnen

Lange war die Zukunft des Biergarten zwischen Breul und Promenade ungewiss. Nun steht fest: Er wird auch in diesem Jahr wieder öffnen. Die Betreiber dürften vielen Szene-Gängern bekannt sein.

An der Gaststätte neben früherem „Pulverturm“

Die Zukunft des ältesten Biergartens in Münster war ungewiss, als im Herbst die Gaststätte „Klamm & Heinrich“ im früheren „Pulverturm“ am Breul ihre Pforten schloss. Jetzt steht fest: Er wird auch in diesem Jahr öffnen. Neue Betreiber sind Sven Enno Krützmann und Lars Rüther vom Szene-Club „Amp“ sowie weitere Gastronomen, bestätigte jetzt Krützmann gegenüber unserer Zeitung.