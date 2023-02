Altweiberdonnerstag: Ab 9.11 Uhr steigt die Party

Jetzt gehts los – sie sind nicht mehr aufzuhalten: Die Jecken erobern ab Donnerstagmorgen die Kneipen Münsters. Besonders früh los geht es in einer Kneipe am Alten Steinweg.

Der Kneipenkarneval beginnt in Münster an Weiberfastnacht bereits um 9.11 Uhr mit der Party im „Früh bis spät“ am Alten Steinweg. Hört sich früh an? Betreiber Axel Bröker war sich am Mittwoch bereits sicher, dass sich schon vor der Öffnungszeit eine Schlange vor dem karnevalistischen Hotspot der Stadt bilden wird. Gegenüber öffnen der „Bunte Vogel“ (11 Uhr) und das „Enchilada“ (11.11 Uhr) etwas später ihre Pforten. Nebenan im „Gassi“ geht es derweil ab 13 Uhr los.