Das Jahr 2021 in Münster: Am Ende bleibt Corona

11./12. Juni 2021: Am Aasee in Münster kommt es zu Ausschreitungen. Die Polizei erfasst 23 Straftaten – unter anderem Widerstand, Körperverletzung, Sachbeschädigung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, versuchte Gefangenenbefreiung, Beleidigung, Landfriedensbruch und Diebstahl. Im November wird erneut eine Massenschlägerei beendet. Daraufhin kündigt die Polizei verschärfte Kontrollen an.

Foto: Timo Gemmeke