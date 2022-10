Am Stadtgraben: Rad- und Fahrbahn wieder frei 

Gute Nachricht für Auto- und Radfahrer am Stadtgraben: Ab Freitag (28. Oktober) haben die baustellenbedingten Verkehrseinschränkungen an der Kreuzung von Weseler Straße, Am Stadtgraben und Aegidiistraße ein Ende.

"Damit schließen die Stadtnetze die Bauarbeiten auf der viel befahrenen Innenstadt-Achse pünktlich ab", so eine Pressesprecherin der Stadtnetze am Donnerstag. Der lokale Netzbetreiber hatte Ende Februar damit begonnen, in Vorbereitung auf ein Neubauvorhaben sowie die geplante Begradigung der Promenade wichtige Versorgungsleitungen umlegen. Im Zuge der Maßnahme wurde unter anderem eine wichtige Transportleitung für Trinkwasser erneuert sowie eine neue Fernwärmeleitung in der Aegidiistraße verlegt.