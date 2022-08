Ampeln werden auf LED umgerüstet

Die Glühbirne in den Ampelanlagen in Münster hat ausgedient. Für knapp eine Million Euro werden die vorhandenen Ampelanlagen auf LED-Technik umgerüstet. Das spart nicht nur die Hälfte der Energie, sondern ist auch sicherer.

Für insgesamt 916.000 Euro werden die vorhandenen Ampelanlagen in Münster auf LED-Technik umgerüstet. Wie die Bezirksregierung Münster in einer Pressemitteilung berichtet, wird durch den LED-Einsatz die Verkehrssicherheit an den Ampeln erheblich erhöht. "Die LEDs haben eine wesentlich längere Lebensdauer als die herkömmlichen Glühbirnen. Damit können Ausfälle von Ampeln wegen Rotlampenfehlern fast vollständig ausgeschlossen werden", heißt es.

Zudem seien die Signale bei direkter Sonneneinstrahlung besser zu erkennen als bei den alten Glühbirnen. "Den von Reflektoren bekannten Phantomeffekt gibt es nicht mehr." Wie es in der Mitteilung weiter heißt, lassen sich durch den Einsatz von LED-Signalgebern die Energiekosten um circa 50 Prozent verringern, dementsprechend reduziert sich auch der C02 Verbrauch.

Die Gesamtkosten für die Umrüstung auf LEDs betragen 916.000 Euro. 70 Prozent der Kosten übernimmt das Land NRW. Die restlichen 30 Prozent sind Eigenanteil der Stadt Münster.