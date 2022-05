Uta Deutschländer neue Vorsitzende der ISG Bahnhofsviertel

Am münsterischen Hauptbahnhof ist alles im Fluss. Um so wichtiger ist Konstanz bei den handelnden Personen. Seit sieben Jahren ist Gebhard von und zur Mühlen der Vorsitzende der 70 Mitglieder umfassenden Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel – und fast ebenso lange arbeitet Uta Deutschländer als seine Stellvertreterin. Jetzt haben sie die Rollen getauscht, wie von und zur Mühlen am Mittwoch bei einem Pressegespräch mitteilte. Vorausgegangen war eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen. Die neue Vorsitzende Deutschländer ist Geschäftsführerin der Alexianer Textilpflege GmbH, die die stadtweit bekannte Waschküche an der Bahnhofstraße betreibt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch