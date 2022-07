Andreas Bothe wird Regierungspräsident von Münster

Der Chefsessel in der Bezirksregierung Münster bleibt nicht lange verwaist: Nach Informationen unserer Zeitung hat das Landeskabinett am Freitagnachmittag die Berufung von Andreas Bothe zum neuen Regierungspräsidenten beschlossen. Der FDP-Politiker tritt damit die Nachfolge von Dorothee Feller an. Durch deren Wechsel als NRW-Bildungsministerin in die schwarz-grüne Landesregierung musste die politische Top-Personalie neu besetzt werden.

Bothe, 1967 in Bielefeld geboren, war von 2017 bis Juni dieses Jahres Staatssekretär im nordrhein-westfälischen Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. Zuvor war der zweifachen Familienvater mehrere Jahre im Bundesjustizministerium tätig, wo er bis 2017 die Unterabteilung Verbraucherpolitik, Digitale Gesellschaft und Verkehr leitete. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Bothe in Bielefeld Jura sowie Betriebswirtschaft und arbeitete anschließend zunächst als Rechtsanwalt, bevor er 2003 nach Berlin wechselte, um Referent für Rechts- und Innenpolitik der FDP-Bundestagsfraktion zu werden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin von Feller zur Chefsache gemacht und aufs Tempo gedrückt. Die Personalie sollte bestenfalls bis zum Urlaubsstart von Wüst kommenden Montag geklärt sein.