Angebot: Wechsel aufs Gymnasium

Für Jugendliche, die im Sommer 2023 den mittleren Schulabschluss nach der zehnten Klasse an einer Realschule, Hauptschule oder integrierten Schule abschließen und mit entsprechender Qualifikation auf ein Gymnasium wechseln möchten, hat die Stadt Münster ein Angebot geschaffen.

Wegen des Übergangs vom acht- zum neunjährigen Gymnasium gibt es ab dann für drei Schuljahre eine jeweils einjährige Eingangsphase für die Oberstufe. Das ist für die G8-absolvierenden Jahrgänge die Klasse 10, für alle ab 2019 an einem Gymnasium Eingeschulten die Jahrgangsstufe 11. In der Übergangszeit werden in Absprache mit der Bezirksregierung am Schlaun-Gymnasium bis zu drei Klassen für die Seiteneinsteiger, außerdem für Wiederholer gebildet, erläutert Schulamtsleiter Klaus Ehling. Er freut sich, dass das Schlaun-Gymnasium sich hier kooperativ gezeigt habe und dieses Angebot schaffe. Denn ansonsten hätten Seiteneinsteiger lediglich an den Gesamtschulen in die Oberstufe einsteigen können, ferner an den Berufskollegs und am Geschwister-Scholl-Gymnasium, das immer G9-Gymnasium geblieben ist.

Wegen des Übergangs von G8 zu G9 wird es 2026 keinen Abiturjahrgang an den Gymnasien geben. Die letzten G8-Absolventen werden 2025 fertig.