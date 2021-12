Angela Merkel und ihre Besuche in Münster

Angela Merkel ist am Mittwoch als Bundeskanzlerin abgelöst worden. Münsteraner erinnern sich an viele offizielle Besuche in der Stadt. Schon 1992 wurde sie im Friedenssaal empfangen, damals noch vielen bekannt als „Kohls Mädchen“.

Am vergangenen Donnerstag ließ die heute aus ihrem Amt scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel Nina Hagens DDR-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ bei ihrem Großen Zapfenstreich spielen. Die Geschichte ihrer Besuche in Münster ist so lang, dass auch ihre erste Visite vom Fotografen unserer Zeitung in Schwarz-Weiß-Bildern dokumentiert wurde.