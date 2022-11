Angriff auf 16-Jährigen am Albersloher Weg – Zeugen gesucht

Nach einem Angriff auf einen 16-Jährigen am Albersloher Weg in der Nacht zu Dienstag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Die mutmaßlichen Täter sind etwa 15 bis 18 Jahre alt.

Nach einem Angriff auf einen 16-Jährigen am Albersloher Weg ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wie die Beamten in einer Pressemitteilung berichten, hatten zwei unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag gegen 0.15 Uhr dem 16-Jährigen gedroht und ihn geschlagen. Der Münsteraner stieg zusammen mit dem Duo aus dem Bus aus. Die Täter fragten ihn nach einem Feuerzeug. Als er dies aushändigte, drohten sie dem 16-Jährigen plötzlich, drückten ihn gegen einen Zaun und griffen in seine Jackentaschen.

Der Münsteraner befreite sich zunächst aus dem Griff und rannte davon. Die Unbekannten folgten ihm und schlugen ihm ins Gesicht. Als eine Rettungswagenbesatzung vorbeikam, flüchtete das Duo ohne Beute.

Beschreibung der Täter

Die Männer sind etwa 15 bis 18 Jahre alt. Einer ist circa 1,65 Meter groß. Er hat dunkle Haut, kurze schwarze Haare und war mit einer braun-gelben Jacke bekleidet. Sein Komplize ist etwa 1,70 Meter groß, hat blond-braune Haare und ist schlank. Er trug eine gelbe Jacke und eine blaue Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/2750 entgegen.