Annette Schavan eröffnet Geistliche Themenabende

Foto:

Am 16. März ist Prof. Dr. Thomas Söding zu Gast im St.-Paulus-Dom, sein Thema lautet „Neue Wege Bahnen. Das Apostelkonzil als Öffnung der Kirche.“ Unter dem Titel „Neue Türen öffnen. Die Kirche von Münster auf dem Weg in die Zukunft“ referiert am 23. März Bischof Dr. Felix Genn. Am 30. März singt der Mädchenchor am Dom „Neue Lieder singen. Junge Töne in der Kirche“. Prof. Dr. Norbert Köster teilt am 6. April seine Gedanken, überschrieben mit „Neues und Altes hervorholen. Mit Schätzen der Kirchengeschichte auf dem Weg.“ Den Abschluss bildet am 13. April die Düstere Mette.