Ansteckende afrikanische Lebenslust

Wie kann man sich dem modernen Afrika nähern? Am besten mit Musik und Tanz, aber auch beeindruckender Artistik und Übungen für das Zwerchfell. Das ist jedenfalls das Rezept der neuen Show „Le Club Reloaded“ im GOP Variété-Theater Münster.

Vom 14. Januar bis 27. Februar 2022 fängt das GOP Varieté-Theater Münster mit seiner neuen Show „Le Club Reloaded“ den Rhythmus und die Lebenslust des modernen Afrikas in all seinen Facetten ein.

Der eine oder andere Besucher wird sich vielleicht erinnern: Bereits 2016 machte die Show „Le Club“ auf ihrer umjubelten Erfolgstournee durch die GOP Varieté-Theater auch Station in Münster und begeisterte Publikum und Presse gleichermaßen.

Vom 14. Januar bis 27. Februar fängt das GOP mit seiner neuen Show „Le Club Reloaded“ abermals den Rhythmus und die Lebenslust des modernen Afrikas ein – und zwar in all seinen Facetten, mit seinem Zauber, den Widersprüchen, dem Feuer und der Faszination eines vielschichtigen Kontinents. Moderne Artisten, Tänzer und Musiker aus diversen Ländern zelebrieren gemeinsam artistische Exzellenz und eine spielerische Freude, die sich eins zu eins auf das Publikum überträgt, wie es in der Ankündigung heißt.

Noch mehr Musik, noch mehr Tanz

Doch „Le Club Reloaded“ ist keine bloße Wiederaufnahme. „Die Show ist noch afrikanischer“, beschreibt Werner Buss, künstlerischer Leiter der GOP Varieté-Theater, den Unterschied zur Vorgängershow. „Der damalige Erfolg hat uns dazu ermutigt, dieses Mal risikofreudiger zu sein, noch mehr auf Musik und Tanz zu setzen.“

Noutie Coulibaly, Boureima Kamate und Abou Diarra spielen ahf traditionellen Instrumenten und werden stimmgewaltig von Sängerin Awa Diarra begleitet. Foto: GOP

Für die mitreißende Musik zeichnen die Musiker Noutie Coulibaly, Boureima Kamate und Abou Diarra verantwortlich, die auf größtenteils selbstgebauten, traditionell afrikanischen Instrumenten spielen und stimmgewaltig von Sängerin Awa Diarra begleitet werden. Und wenn Aminata Dembelé und Diarra Mbaye ausgelassen über die Bühne wirbeln, wirkt ihre Energie so ansteckend, dass das Publikum unwillkürlich mitwippt, heißt es weiter.

Akrobatik im Rad, mit den Füßen und auf Rollerskates

Daneben kommt natürlich auch die Artistik nicht zu kurz: Tarik Usman begeistert beispielsweise mit einem spektakulären Cyr-Wheel-Act und einem nicht minder beeindruckenden Auftritt am Pole. Eyerusalem und Tsion sind Meisterinnen der Antipoden, das heißt, sie verstehen sich auf die schwierige Kunst der Fußjonglage und präsentieren zudem noch einen Rollerskate-Act, heißt es weiter.

Scheinbar knochenfrei wirken die biegsamen Artisten der Show. Foto: GOP

„Wenn Jade Lee Peterson auftritt, bleibt dem Publikum schlichtweg die Luft weg, denn der Kontorsionist scheint knochenfrei zu sein – anders lässt sich die Biegsamkeit seines Körpers, die er auch am Vertikaltuch unter Beweis stellt, kaum erklären“, schreibt das GOP. Nervenkitzel biete außerdem die Rola Rola-Darbietung von Handstand-Künstler Mohamed Tadei, der auf einem wackeligen Gebilde aus diversen Rohren und Zylindern balanciert.

Beeindruckend am Boden wie in der Höhe

Mit Comedy-Akrobatik vom Feinsten haben Daniel Esaye und Mengistu Ashenafi Hailu die Lacher des Publikums auf ihrer Seite, doch auch für die nötige Spannung sorgen sie, denn mit ihrer temporeichen Jonglage treiben sie diese in ungeahnte Höhen. In die Höhe zieht es übrigens auch Sara Afwerk Hailu, die dort im Luftring ebenso zu begeistern weiß, wie am Boden mit ihren Hula Hopp-Reifen.

Eintrittskarten für die Show sind ab 39 Euro erhältlich, ergänzt um ein Zwei-Gänge-Menü ab 56,50 Euro. Kinder (bis 14 Jahre) erhalten 50 Prozent, Schüler und Studenten (bis jeweils 27 Jahre bei Vorlage eines gültigen Ausweises) 25 Prozent Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Mittwochs ist Schüler- und Studententag. Informationen und Buchungen über die GOP Tickethotline 4909090 oder online unter www.variete.de