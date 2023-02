Antenne bleibt beliebtester Radiosender in Münster

Den neuen Zahlen zufolge schalten 37,9 Prozent der münsterischen Radiohörer täglich Antenne Münster ein – so viele wie nie zuvor. „Wir haben die besten Quoten aller Zeiten“, freut sich Antenne Münster-Chefredakteur Stefan Nottmeier.

Noch nie haben so viele Menschen in Münster und im angrenzenden Umland Antenne Münster gehört. „Wir haben die besten Quoten aller Zeiten“, freut sich Antenne Münster-Chefredakteur Stefan Nottmeier über die gerade in Köln veröffentlichten Reichweitendaten der Elektronischen Medienanalyse (E.M.A.2023I/Hörer gesamt).

Wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gibt, bleibt Antenne Münster nicht nur die Nummer 1 aller empfangbaren Radiosender in der Stadt. Das Team um Chefredakteur Nottmeier erreicht sogar mehr Hörer als die öffentlich-rechtlichen Programme WDR2 und 1Live zusammen.

Den neuen Zahlen zufolge schalten 37,9 Prozent der Münsteraner Radiohörerinnen und -hörer täglich Antenne Münster ein. Das bisherige Rekordjahr war 2010 mit einer Quote von 37,6 Prozent. Im Vergleich zur Erhebung vor einem Jahr legt Antenne Münster um mehr als elf Prozentpunkte zu. Auf Platz 2 und 3 der meistgehörten Sender in Münster liegen WDR2 mit 19,1 und 1Live mit 18,2 Prozent.

Rund 350.000 Hörer in Münster und im Umland

Die Analyse der Marktforscher zeigt, dass insbesondere die neue Morgensendung besonders punkten konnte. Insgesamt erreicht Antenne Münster innerhalb der Stadt sowie in den umliegenden Münsterlandkreisen mehr als 350.000 Hörerinnen und Hörer. Im Durchschnitt haben sie täglich rund dreieinhalb Stunden das lokale Radio aus Münster eingeschaltet.

Bei der jungen Zielgruppe liegt Antenne vor 1Live

„Wir freuen uns besonders, dass immer mehr junge Münsteranerinnen und Münsteraner unter 30 Jahren uns gern zuhören“, bewertet Chefredakteur Stefan Nottmeier die aktuellen Zahlen. Erstmals liegt Antenne Münster nämlich auch in der jungen Zielgruppe (14 bis 29 Jahre) vor 1Live. „Genau das zeigt uns einmal mehr, wie sehr wir mit unserem Konzept 'Das Wichtigste der Welt und die Storys der Stadt' in allen Altersgruppen Anklang finden“, so Nottmeier.