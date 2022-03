Antenne Münster bleibt die Nummer 1

Antenne Münster bleibt der reichweitenstärkste Radiosender der Stadt. Das belegen die jetzt in Köln veröffentlichten Reichweitendaten der Elektronischen Medienanalyse.

Demnach schalten 26,4 Prozent der Radiohörerinnen und -hörer in Münster täglich Antenne Münster ein. Auf Platz zwei folgt ­1Live mit 21,6 Prozent. Dritter im Ranking ist WDR 2 mit 18,9 Prozent Anteil an den Radiohörern.

Die Analyse der Marktforscher zeigt auch, dass Antenne Münster nicht nur in der Stadt viel gehört wird, sondern auch in den Münsterlandkreisen. Insgesamt erreicht der Sender in einem Zeitraum von zwei Wochen mehr als 350.000 Hörer, teilt der Sender mit.

Seit 1991 auf Sendung

„Nach zwei Jahren Pandemie zeigen uns diese Zahlen, wie sehr die Münsteranerinnen und Münsteraner ihrem Stadtsender vertrauen“, sagt Antenne-Münster-Chefredakteur Stefan Nottmeier, „denn schnelle und verlässliche Informationen sowie eine journalistische Einordnung tragen dazu bei, vernünftig und unaufgeregt mit der Krise umzugehen.“

Antenne Münster ging am 29. September 1991 unter dem Namen „radio AM“ erstmals auf Sendung.