Der Horstmarer Landweg ist dicht

Am Horstmarer Landweg wird eine Trinkwasserleitung erneuert. Die Anwohner wurden am Mittwochmorgen von der Sperrung kalt erwischt.

Umleitung am Horstmarer Landweg: Bis Ende März bleibt der Horstmarer Landweg zwischen dem Kreisverkehr und Am Breilbusch für KFZ voll gesperrt.

Matthias Krühler, Anwohner des Gemenweges, staunte am Mittwochmorgen nicht schlecht. Er wollte mit dem Auto über den Horstmarer Landweg in Richtung Austermannstraße fahren, aber da war alles gesperrt. In der Zeitung hatte er gelesen, dass die Bushaltestelle Sternwarte wegen einer Baustelle am Horstmarer Landweg nicht mehr angefahren werden könne, aber in der Pressemitteilung sei kein Wort davon gewesen, dass die Straße komplett gesperrt sei.

Diese Informationsarbeit der Stadtnetze, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke, erfolgte praktisch zeitgleich mit der Sperrung. In einer Pressemitteilung der Stadtwerke am Mittwoch hieß es, dass der Horstmarer Landweg in dem Teilbereich zwischen dem Kreisverkehr Austermannstraße und der Einmündung der Straße Am Breilbusch gesperrt sei – und zwar bis Ende März.

Erneuerung der Trinkwasserleitung

Konkret schreiben die Stadtnetze: „Die Arbeiten dienen der sicheren Trinkwasserversorgung. Die Stadtnetze Münster erneuern am Horstmarer Landweg eine Trinkwasserleitung, die mittig unter der Fahrbahn liegt. Die Stadtnetze bitten um Verständnis.“

Die Anwohner des Gemenweges, die in Richtung Süden fahren wollen, müssen einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen. Die Umleitung führt über Gescherweg, Gievenbecker Weg und Austermannstraße.

Beliebter Schleichweg

Krühler sieht die Notwendigkeit der Sanierungsarbeiten ein, hätte sich aber eine frühzeitige Information gewünscht. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass der Horstmarer Landweg ein beliebter Schleichweg für Autofahrer sei, die aus Richtung Nienberge / Autobahnkreuz Münster-Nord kommen. Auch die müssten sich jetzt umorientieren.