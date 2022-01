Arbeiten im Gigabit-Tempo

Datenverarbeitung in Turbogeschwindigkeit: Die flächendeckende Gigabit-Versorgung in Münsters Gewerbegebieten schreitet voran. Am Mittwoch wurde an der Weseler Straße der offizielle erste Spatenstich für ein Großprojekt gesetzt, mit dem mehr als 450 Adressen in den Gewerbegebieten an Weseler Straße, Siemensstraße und Höltenweg mit einem kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Gebäude versorgt werden sollen. Fördervolumen: rund vier Millionen Euro, von denen Bund und Land den Großteil stemmen. Der Eigenanteil der Stadt liegt bei 350.000 Euro. Da verwundert es eigentlich, dass „wir bei einigen Eigentümern immer noch extreme Überzeugungsarbeit leisten müssen“, so der städtische Breitbandkoordinator Christian Tebel.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch