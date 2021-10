Arbeitslosigkeit sinkt und nähert sich Vorkrisenniveau

Der positive Trend am Arbeitsmarkt setzt sich fort. In Münster sanken die Arbeitslosenzahlen erneut - und die Nachfrage nach Arbeitskräften wächst.

Insgesamt 7.873 Frauen und Männer waren im Oktober in Münster arbeitslos gemeldet. Damit sank die Arbeitslosigkeit weiter. Gegenüber dem Vormonat verringerte sie sich um 361 und im Vergleich zum Vorjahr sogar um 1.314 Personen.

Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 4,5 Prozent, 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert von September und 0,8 Prozentpunkte unter der Quote des Vorjahresmonats.

Jugendarbeitslosigkeit geht zurück

„Der Arbeitsmarkt erholt sich zunehmend von den Auswirkungen der Corona-Pandemie“, beschreibt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster die aktuelle Lage. Damals, im Oktober 2019, waren insgesamt 7.653 Arbeitslose gemeldet, 220 weniger als im zurückliegenden Monat. „Wir nähern uns weiter dem Vorkrisenniveau am Arbeitsmarkt. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, die auf eine stabile wirtschaftliche Lage in der Stadt zurückzuführen ist“, so Fahnemann.

Wie im Herbst typisch, sank die Jugendarbeitslosigkeit besonders deutlich. So waren im Oktober 637 unter 25-Jährige arbeitslos gemeldet, 131 weniger als im September. Grund dafür ist zum einen, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene aus der Arbeitslosigkeit abmelden, wenn sie eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen. Zum anderen werden junge Nachwuchskräfte verstärkt am Arbeitsmarkt gesucht. „In vielen Unternehmen macht sich die demografische Entwicklung bereits deutlich bemerkbar. Ältere Mitarbeiter gehen in den Ruhestand und Betriebe möchten die freiwerdenden Stellen besetzen“, sagt Fahnemann.

660 freie Stellen

Im Oktober meldeten die Unternehmen und Verwaltungen in Münster 660 neue freie Arbeitsstellen bei der Agentur für Arbeit. Damit lag die Arbeitskräftenachfrage über dem Niveau von 2019, vor dem Beginn der Corona-Pandemie. Im Oktober 2019 registrierte die Arbeitsagentur 622 Stellenmeldungen. Aktuell können

Arbeitsuchende insgesamt auf 3.570 gemeldete Stellenangebote zurückgreifen, 768 mehr als im Oktober 2019. Besonders im Handel werden neue Mitarbeiter gesucht, hier waren 440 Stellenangebote zu besetzen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe waren 185 freie Stellen gemeldet, in Arzt- und Zahnarztpraxen 142.