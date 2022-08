Arztbesuch auch ohne Krankenversicherung

Wer zum Arzt geht, muss seine Krankenversichertenkarte vorlegen. Aber was tun Menschen, die gar nicht krankenversichert sind? In Münster bekommen sie Hilfe aus einem Notfallfonds.

Wer in Münster lebt und nicht krankenversichert ist, bekommt Unterstützung aus einem Notfallfonds der Stadt.

Dringend ärztliche Hilfe zu benötigen, aber keinen geregelten Zugang zum Gesundheitssystem zu haben – das betrifft auch in Deutschland Tausende von Menschen. Wer in Münster dieses Problem hat, kann laut einer städtischen Pressemitteilung auf den Notfallfonds der Stadt setzen.

Jährlich stehen 30.000 Euro zur Verfügung, um Arztbesuche oder Krankenhausaufenthalte für diejenigen zu finanzieren, die von keiner Gesundheitsversorgung aufgefangen werden. „Unser Ziel aber geht darüber hinaus: Wir wollen möglichst alle, die die Nothilfe beansprucht haben, in eine geregelte Krankenversicherung vermitteln. Niemand darf ohne Zugang zum Gesundheitssystem allein gelassen werden“, betont Sozialdezernentin Cornelia Wilkens.

36 Menschen nutzen Angebot des Notfallfonds

Nach Angaben der Stadt nahmen zwischen Mitte April 2021 und Mitte April 2022 36 Ratsuchende das Angebot des Notfallfonds wahr, stellten insgesamt 66 Anträge auf finanzielle Hilfe und benötigten knapp 21.000 Euro aus dem Fonds. Alle aktuellen Zahlen und Vergleiche zu den Vorjahren liefert ein Bericht, der bis Ende August dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit, dem Ausschuss für Gleichstellung sowie dem Integrationsrat vorgelegt wird.

„Der Notfallfonds sorgt seit 2017 dafür, dass auch ohne Krankenversicherung der Gang zum Arzt möglich ist. Niemand muss befürchten, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten oder wegen fehlender Papiere abgewiesen zu werden. Kriterium ist, dass man seit mindestens drei Monaten in Münster lebt – aber es können Ausnahmen gemacht werden, wenn eine Perspektive zum Bleiben besteht“, erklärt Sozialdezernentin Cornelia Wilkens in der Mitteilung der Stadt.

Viele Schwangere nutzen den Notfallfonds

Der Notfallfonds wurde 2021/22 stärker nachgefragt als ein Jahr zuvor, als 31 Ratsuchende knapp 10.000 Euro benötigten. 2019/20 – im ersten Jahr der Pandemie – waren es nur 17 Hilfesuchende, 22.500 Euro kosteten ihre medizinischen Behandlungen. Vor allem Schwangere nutzten den Notfallfonds im aktuellen Berichtszeitraum – knapp die Hälfte der Ratsuchenden erwartete ein Kind. Aber auch Diabetes, Bluthochdruck, psychische Beschwerden und Suchterkrankungen sowie Zahnschmerzen waren mehrfach Anlässe, die Nothilfe zu nutzen.

24 Frauen und zwölf Männer nahmen den Fonds in Anspruch, die meisten waren zwischen 25 und 39 Jahre alt. EU-Bürger sowie papierlose Personen machten den Großteil der Patientinnen und Patienten aus.