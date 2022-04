AStA-Vorsitzende fordert bei Twitter Revolution

Münster

In einer am Wochenende veröffentlichten Twitter-Nachricht will die AStA-Vorsitzende Madita Fester „Patriarchat und Kapitalismus brennen sehen“. Damit hat sie nicht nur eine kontroverse Diskussion in den sozialen Medien ausgelöst. Es gibt auch eine erste Rücktrittsforderung.

Von Martin Kalitschke