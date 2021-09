Auch die Kleinen mischen mit

Ein Wahlkampf hat auch seine kuriosen Seiten. Olaf Wirl ist der Kandidat der Freien Wähler in Münster, hat aber nach eigenem Bekunden in Münster bislang keine einzige Wahlkampfveranstaltung besucht. Wenngleich er in Münster arbeitet, ist Wirl politisch in Greven zu Hause, und zwar als Ratsmitglied. Da aber die Freien Wähler in Münster über keinen Kreisverband verfügen, ist halt der Grevener in die Kandidatenrolle geschlüpft.

