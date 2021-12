Auch Fernwärme teurer

Den Heizkörper aufzudrehen, ist auch im neuen Jahr möglich. Die Kunden müssen aber tiefer in die Tasche greifen. Als Folge stark gestiegener Preise für importiertes Erdgas steigen auch die Preise für Fernwärme.

Kräftige Preissteigerungen kommen ab Januar auf Münsters Fernwärmekunden zu. Hier wirken sich maßgeblich die derzeit explodierenden Gaspreise auf den Beschaffungsmärkten aus, wie Stadtwerkesprecherin Lisa Schmees auf Anfrage erklärt. Denn die Gaspreise fließen in die Fernwärmeformeln ein. Für einen Durchschnittshaushalt mit 13.600 Kilowattstunden pro Jahr wirkt sich diese Preiserhöhung mit Mehrkosten in Höhe von 418,39 Euro brutto (plus 31,4 Prozent) aus.