Auch im neuen Schuljahr Lernstoff aufholen

Der Distanzunterricht hat bei einigen Schülerinnen und Schülern für Wissenslücken gesorgt. Das Projekt „Anschluss individuell schaffen“ der Stadt müssen will dabei helfen, solche Lücken zu schließen. Jetzt geht es in die zweite Runde.

Auch im neuen Schuljahr können Kinder, die in der Zeit der coronabedingten Schulschließung Lernrückstände aufgebaut haben, in Kleingruppen Wissenslücken schließen: Das Projekt "Anschluss individuell schaffen" der Stadt Münster verfolgt laut einer Pressemitteilung das Ziel, bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern den Anschluss an relevante Lerninhalte zu ermöglichen, die sie sich im Distanzunterricht nur teilweise oder gar nicht haben aneignen können. Die Förderung übernehmen nach Angaben der Sadt Lehramtsstudierende, die vor Beginn der Tätigkeit in einem Vorbereitungsseminar zu Lerncoaches qualifiziert werden.

Nach einer erfolgreichen ersten Projektrunde von April bis Juni 2021 wird das Projekt des Amtes für Schule und Weiterbildung ab September fortgeführt. Kooperationspartner sind die Bezirksregierung und das Zentrum für Lehrerbildung der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. So werden rund 62 Studierende mehr als 300 Schülerinnen und Schüler in 82 Lerngruppen weiterhin beim Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände unterstützen.