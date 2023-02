Auf dem Schachbrett sind alle gleich

Das Klassische am Klassiker ist, dass er zu jeder Zeit aktuell ist. Das Ensemble Artig hat Shakespeares „Hamlet“ im Pumpenhaus in Szene gesetzt.

Wir erinnern uns: Es ist was faul im Staate Dänemark. Claudius hat den König umgebracht, dessen Frau geheiratet und alle Macht an sich gerissen. Jetzt ist es an Hamlet, seinen ermordeten Vater zu rächen und die Ordnung wieder herzustellen. Aber der junge Dänenprinz zaudert, hadert mit sich und seinem Schicksal – um dann schließlich doch noch zu handeln. Ob klug oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Denn am Ende sind alle tot, die Bösen wie die Guten, und vom dänischen Staat ist nicht mehr viel übrig.