„Auf lange Sicht wird das sowieso kommen“

Anwohner der Geiststraße fordern, dass hier künftig nur noch maximal 30 Stundenkilometer erlaubt sind – und dass die Straße zudem für Schwerlastverkehr gesperrt werden sollte. 400 Unterschriften haben sie mittlerweile gesammelt. Auf der Internet-Seite unserer Zeitung wird über einen solchen Schritt eifrig diskutiert.

„Ist es ein gottgegebenes Recht, dass man in der gesamten Stadt 50 mit dem Auto fahren können muss (nur weil es immer schon so war)?“, fragt Joachim Hüffmeier. „Tempo 30 beruhigt ungemein, nicht nur den Verkehr, sondern auch den Puls. Ich würde es gut finden“, meint Lilly Whitfield. „Allerdings wäre es schön, wenn die Einhaltung der Tempo-30-Regel häufiger kontrolliert würde. Viele Autofahrer halten sich leider nicht daran. Auch nicht auf Fahrradstraßen“, schreibt Angelika Gall.

"Tempo 30 ist eine gute Sache"

„Wann fährt man denn ernsthaft schneller als 30? Ist doch eh alles dicht. Auf lange Sicht kommt das sowieso. Hat sich ja anderswo auch bewährt. Nachts macht das sicher Sinn zur Lärmdämmung“, so die Einschätzung von Peter Henkenborg. „Tempo 30 ist eine gute Sache. Aber ich finde, mittlerweile (gibt es) mehr als genug Straßen in Münster mit Tempo 30. Irgendwann sollte es doch einfach mal gut sein“, schreibt Marcel Maatz.

„Wenn auf der Hammer Straße Stau herrscht, ist die Geiststraße die Ausweichstrecke. Halte das für nicht sehr sinnvoll, dann dort den Verkehr auszubremsen“, so die Meinung von Gregor Harbaum. „Soll die Polizei doch mal öfter blitzen. Ein bis zwei Mal die Woche. (...) Würde eine Menge Geld und Sicherheit bringen“, ist Pascal Elbert überzeugt.

"Bitte nicht überall Tempo 30"

„Tempo 30 ist eigentlich ganz in Ordnung, aber bitte nicht überall und vor allen Dingen vielleicht zeitlich begrenzt. Nachts durch die Gegend zu schleichen, wenn sowieso kein Mensch unterwegs ist, macht keinen Sinn“, meint Andreas Delker. „Echt toll, da kann man besser in die umliegenden Orte fahren zum Einkaufen. Macht die Straßen doch komplett zu“, schreibt Martin Zwiener. „Find ich super. Noch ’n Grund, der Stadt fern zu bleiben“, so Patrick Stratmann.