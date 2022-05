Auf Stand-up-Board bis zur Nordsee

„Die Idee entstand, als ich eine Fernsehreportage über den Dortmund-Ems-Kanal gesehen habe“, erinnert sich Prof. Dr. Dr. Birgit Burkhardt, Kinderonkologin an der Universitätsklinik Münster. Dann habe sie sich überlegt, dass sie auch auf den Kanal wolle und wie man das mit einem sozialen Projekt verknüpfen könne: Herausgekommen ist dabei die SUP-Challenge 2022. „Ab an die Nordsee. Und jetzt geht´s los“, freut sie sich auf eine 250 Kilometer lange Tour auf einem Stand-up-Board Richtung Nordsee.

Pro Kilometer können die Münsteraner Geld spenden – schafft Burkhardt den jeweiligen Kilometer, wird überwiesen. Pro Kilometer können zwei, fünf, zehn Cent oder höhere Beträge gesetzt werden. Auf der Homepage (https://www.supchallenge2022.de/) kann der Betrag gesetzt werden. Das Geld soll anschließend dem Verein Herzenswünsche und der Stiftung Bürger für Münster zugute kommen, erklärt die Ärztin. „Damit wollen wir ein Zirkusprojekt für Kinder in Coerde unterstützen“, ergänzt Vorstandsmitglied Jörg Bockow. Eine Idee, die schnell viele Anhänger fand, und so tummelten sich am Samstag über 20 Mitpaddler am Kanalhafen, um Birgit Burkhardt bis an die münsterische Schleuse zu begleiten.

Musikalisch wurde Birgit Burkhardt von den Corona Blessed Brothers und dem Posaunenchor der Uni Münster begleitet. Zum Start im kühlen Nass spielten die Musiker stilecht die Eurovisionsmelodie. Künstlerin Antje Vogel steuerte zudem ein Erkennungszeichen bei – die Buntstiftzeichnung einer SUP-Paddlerin mit fliegenden Haaren ist nun das Markenzeichen und Logo der Spendenaktion. Ebenfalls dabei war die MS Günther, die der Stehpaddlerin Geleit bot.

Erste Station war am Samstag der Marina Füstrup Hafen, wo ein gemeinsames Sommerfest stattfand.