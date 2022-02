Auferstehung mittels Hebebühne

Der Schauspieler Reiner Schöne 1972 in der Titelrolle des von Andrew Lloyd-Webber (kl. Bild) vertonten Musicals „Jesus Christ Superstar“ in der Halle Münsterland.

Für den Schauspieler und Sänger Reiner Schöne (79) war es die Rolle seines Lebens. „Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke“, sagt der Akteur mit der markanten Stimme, der in Berlin lebt. Vier Monate nach der Welturaufführung der Rockoper „Jesus Christ Superstar“ im Oktober 1971 am New Yorker Broadway stand er in der deutschen Erstinszenierung in der Rolle des Jesus in der Halle Münsterland auf der Bühne.