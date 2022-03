Aufnahmestopp trotz Angeboten

Die städtischen Kapazitäten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind vorerst ausgeschöpft. Obwohl zahlreiche Privatleute Angebote unterbreiten, mussten die ersten Geflüchteten in eine Landesunterkunft in Wegberg gebracht werden. Es hakt bei der Vermittlung.

In Münster können erst wieder geflüchtete Menschen aufgenommen werden, wenn die Turnhalle in Hiltrup mit 350 Plätzen hergerichtet ist. Am Wochenende soll sie bezugsfertig sein.

„Zimmer für eine Person mit Kind oder Pärchen zu vergeben“ – so oder so ähnlich bieten zahlreiche Münsteraner geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Facebook-Gruppen und in WhatsApp-Chats Unterkünfte an.