Aus Europas Musikbibliotheken

Zu einem einzigartigen Barockfestival lädt „Münster Barock“ von Freitag bis Sonntag (16. bis 18. September) seine Musiker und sein Publikum ein. Mit sechs Konzerten, drei „Architektouren“ und drei Führungen wird Münster ein Wochenende lang als Barockstadt erlebbar sein.

Inspiriert vom Musikleben an westfälischen Adelshöfen finden im Erbdrostenhof, in der Clemenskirche sowie in der Petrikirche farbenreiche Konzerte in unterschiedlichsten Besetzungen statt. Renommierte Spezialisten sind zu Besuch und schöpfen ihre vielfältigen Konzertprogramme aus den reichen Musikbibliotheken Europas, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehrere Konzerte an unterschiedlichen Orten

Das Abchordis Ensemble (Basel) unter der Leitung des Cembalisten Andrea Buccarella und die beiden Solisten Thomas Kügler (Blockflöte) und Teodoro Baù (Viola da gamba) eröffnen das Festival mit Konzerten von Georg Philipp Telemann und Johann Gottlieb Graun. Virtuose Musik für Viola da gamba und Cembalo präsentieren nochmals die beiden Preisträger des „Musiqua Antiqua“-Wettbewerbs in Brügge, Teodoro Baù und Andrea Buccarella, mit zwei Konzerten im Erbdrostenhof. In zwei Nachtkonzerten und mit Musik von Henry Purcell und Georg Friedrich Händel erklingt in der Clemenskirche das englische Programm „Favourite Songs & Hypnotic Grounds“. Im Abschlusskonzert des Ensembles Ludus Instrumentalis unter der Leitung von Evgeny Sviridov (Barockvioline) treffen in Werken von Bach, Goldberg und Telemann menschliche Temperamente musikalisch aufeinander.

„Architektouren“ mit Stefan Rethfeld

Mit „Architektouren“ von Stefan Rethfeld durch Münsters Innenstadt und Führungen von Daniel Friedt im LWL-Museum für Kunst und Kultur geht das Festival barocken Spuren vor Ort nach. Ein prächtiger Barockkamin und kostbare französische Gobelins dienen als Kulisse für ein kurzweiliges Hauskonzert im LWL-Museum für Kunst und Kultur. Das komplette Programm von „Münster Barock“ ist auf der Homepage zu finden.