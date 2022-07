Ausgefallenes und Klassisches auf dem Töpfermarkt

Wer Keramiken wie Geschirr oder Vasen gerne ein bisschen individueller und nicht „von der Stange“ mag, der ist beim Westfälischen Töpfermarkt im Mühlenhof genau richtig. Über 20 Hersteller aus ganz Deutschland reisen dafür an.

Über 20 Keramiker aus ganz Deutschland zeigen am Sonntag auf dem Westfälischen Töpfermarkt ihre Angebotspalette.

Am Sonntag (24. Juli) findet wieder der Westfälische Töpfermarkt auf dem Mühlenhof am Aasee statt. Und das bereits zum 24. Mal. Das Angebot der über 20 Keramikerinnen und Keramiker aus ganz Deutschland ist vielfältig: Geschirr, Vasen, Gartenskulpturen und vieles mehr sind auf dem Töpfermarkt zu finden, wie es in einer Pressemitteilung des Mühlenhofs heißt.

Wer es ausgefallen und bunt mag, wird ebenso fündig wie Liebhaber klassischer Formen und Farben. Neben vielen regelmäßigen Ausstellern sind erneut ein paar neue mit dabei. Wegen der Corona-Pandemie sind die Stände wieder mit Abstand auf dem Museumsgelände verteilt.

Auch Bäcker und Zinngießer im Einsatz

Ebenso ist es schon Tradition, dass der Töpfermarkt von weiteren Aktionen umrahmt wird, die es im Mühlenhof-Freilichtmuseum immer zu sehen gibt. Im alten Museumsbackhaus ist beispielsweise der Bäcker im Einsatz und bietet Brote und Hefezöpfe an.

Auch der Zinngießer zeigt sein besonderes Handwerk. Bei ihm können Kinder unter Anleitung selbst Zinnfiguren gießen. Es können aber auch bereits fertige Figuren als Mitbringsel erworben werden.

Die Gastronomie des Mühlenhofes sorgt für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Besonders bei warmem Wetter kann man sich im und am Dorfkrug mit kühlen Getränken und Eis erfrischen. Aber natürlich wird es auch Essen geben, heißt es weiter.

Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Kassenschluss ist um 17 Uhr. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Ein kostenloser Besuch der Gastronomie ist an diesem Tag nicht möglich.