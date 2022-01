Ausstellung „Alle Jahre wieder“ ist 100. Videoclip

In der Videoserie "Stadtmuseum ganz persönlich..." zeigen Freunde des Stadtmuseums, in kurzen Clips, welche Ausstellungsstücke sie ganz persönlich mit unserer Stadt und seiner Geschichte verbinden. Jetzt feiert die Serie ihre 100. Aufnahme.

Prof. Hennig-Thurau stellt im 100. Videoclip der Serie "Stadtmuseum ganz persönlich …" die Ausstellung "Alle Jahre wieder in Münster: Die Stadt & der Film" vor.

Die 100. Aufnahme ist im Kasten: In der Serie "Stadtmuseum ganz persönlich…" stellt Prof. Thorsten Hennig-Thurau vom Marketing-Center der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) einen Teil der Ausstellung "Alle Jahre wieder in Münster: Die Stadt & der Film" vor. Das Stadtmuseum hat die Ausstellung in Kooperation mit Prof. Hennig-Thurau gestaltet.

Seit September 2020 stellen Freundinnen und Freunde des Stadtmuseums in kurzen Clips ihre Lieblings-Ausstellungsstücke vor und erläutern, welche Ereignisse, Persönlichkeiten oder Gegenstände sie ganz persönlich mit Münster und mit der Geschichte der Stadt verbinden, heißt es in einer Mitteilung des Stadtmuseum. Museums-Highlights wie das Gemälde "Einzug des Gesandten Pauw" oder das Café Müller werden ebenso beleuchtet wie Werke, die häufig nur mit wenig Aufmerksamkeit bedacht werden, aber dennoch viel Spannendes zu bieten haben.

Weitere Führung wegen großer Nachfrage

Die Kurz-Filme sind über die Facebook- und Instagram-Auftritte des Stadtmuseums zu finden oder direkt auf dem YouTube-Kanal "stadtmuseumTV". Zu den Akteurinnen und Akteuren gehören zum Beispiel auch Oberbürgermeister Markus Lewe, die ehemalige Präsidentin der FH Münster, Ute von Lojewski, der Präsident des SC Preußen Münster, Christoph Strässer und die Leiterin des LWL-Museumsamtes für Westfalen Ulrike Gilhaus.

Die multimediale Ausstellung rund um Ulrich Schamonis preisgekrönten Filmklassiker "Alle Jahre wieder" ist noch bis zum 27. Februar im Stadtmuseum zu sehen. Die Ausstellung nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise zu den zentralen Schauplätzen des Spielfilms und zeigt, wie sich die Stadt und die Menschen in den vergangenen fünf Jahrzehnten verändert haben.

Wegen der großen Nachfrage führt Kurator Prof. Thorsten Hennig-Thurau am Sonntag, 30. Januar, ab 15 Uhr, ein weiteres Mal durch die Ausstellung. Treffpunkt ist das Museumsfoyer. Die Kosten betragen pro Person drei, ermäßigt zwei Euro. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Tel. 02 51/492-45 03 oder unter museum-info@stadt-muenster.de. Für den Museumsbesuch gilt die 2G-Regel.