Schuld ist der Vergewaltiger, nicht der Minirock

Ein Drittel aller Frauen in Deutschland soll sexualisierte Gewalt kennen. Und nicht selten heißt es: Selbst schuld, warum musste sie so aufreizende Kleidung tragen ...?! Eine Ausstellung im Stadtmuseum macht Schluss mit diesem dummen Spruch.

Die Ausstellung "Was ich anhatte ..." im Stadtmuseum widmet sich dem Thema "Sexualisierte Gewalt an Frauen" (v.l.) : Claudia Welp (Amt für Gleichstellung), Dr. Edda Baußmann und Dr. Axel Schollmeier (Stadtmuseum) sowie Sarah Braun (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Münster) hoffen auf große Resonanz.

Was haben ein Nachthemd, eine Lederjacke, eine verwaschene Jeans und ein Schlafanzug gemeinsam? Erstens: Es sind ganz normale Klamotten. Zweitens: Diese Sachen wurden von Frauen getragen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und zwar zum Zeitpunkt der Tat.

Was aber haben diese Kleidungsstücke grundsätzlich mit Vergewaltigung zu tun? Nichts, absolut gar nichts. Das ist genau der springende Punkt dieser Ausstellung im Stadtmuseum: Sie präsentiert neben der Kleidung die Berichte von zwölf Frauen, die eindringlich von ihrer persönlichen Gewalterfahrung berichten. "Was ich anhatte ..." – so der Ausstellungstitel – spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Täter werden zu Opfern

Die Frauen wissen das. Ihre männliche Umwelt weiß es offenbar nicht. Selbst ermittelnde Polizeibeamte konfrontieren vergewaltigte Frauen oft genug mit der Frage: "Was hatten Sie denn zum Zeitpunkt der Tat an?" Es könnte ja aufreizende Kleidung gewesen sein. Und das könnte die Täter ja animiert haben. Und die könnten dann ja gar nicht mehr anders, die armen Männer! So werden die Täter zu Opfern. Und die Opfer zu Täterinnen.

Die Wanderausstellung wurde vor drei Jahren von der Kölner Journalistin Beatrix Wilmes konzipiert. Sie sammelte damals authentische Berichte von Gewaltopfern, und sie bat die Frauen auch um die Kleidungsstücke, die während des Übergriffs getragen wurde. Wenn die Originalkleidung nicht mehr existierte, wurde sie nach genauen Angaben der Betroffenen in Second-Hand-Läden nachgekauft. 24 Berichte samt dazugehöriger Bekleidung kamen so zusammen. Jeweils zwölf dieser Kombinationen werden seit 2020 für jeweils zwei Wochen deutschlandweit auf Reisen geschickt.

Ein Besuch kann aufwühlen

Münster ist die erste Station des bereits ausgebuchten Ausstellungsjahres 2023. Vor allem aber ist "Was ich anhatte ..." hier zum ersten Mal im Ausstellungsraum eines Museums zu sehen, nicht in einem Schaufenster oder im Foyer eines öffentlichen Gebäudes. Darüber ist Sarah Braun, die Leiterin des Amts für Gleichstellung, sehr froh. Denn der Raum ist geschützt: Bis zum 12. März stehen von 12 bis 16 Uhr geschulte Fachkräfte für Gespräche zur Verfügung und vermitteln notfalls Hilfe. Denn die Ausstellung kann aufwühlen.

Etwa das selbstbewusste Zivil-Outfit einer Bundeswehr-Offizierin, die in der Kaserne vergewaltigt wurde. Oder das Nachthemd einer dementen Seniorin, die im Pflegeheim sexuellen Übergriffen ausgesetzt war. Es gibt auch die einsame Unterhose einer Frau, deren Partner ein Nein nicht akzeptieren wollte. Diese Kleidung hängt im Raum, als wären die Frauen selbst anwesend. Das ist nicht voyeuristisch. Sondern erschütternd.

Die Ausstellung "Was ich anhatte" im Stadtmuseum widmet sich dem Thema "Sexualisierte Gewalt an Frauen": Gezeigt werden Kleidungsstücke von Frauen, denen Gewalt angetan wurde. Foto: spe

Die Ausstellung wird am 1. März um 11 Uhr im Stadtmuseum an der Salzstraße eröffnet, wo sie bis zum 12. März zu sehen ist. Rund um die Ausstellung zum Internationalen Frauentag am 8. März ist ein Rahmenprogramm geplant.