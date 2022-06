„Auf in die Welt“-Messe startet am 11. Juni

Junge Menschen, die ein längerer Aufenthalt im Ausland interessiert, sollten sich gerade in Corona-Zeiten im Vorfeld informieren. Dazu bietet die Messe „Auf in die Messe“ in Kürze Gelegenheit.

Zum Schüleraustausch in die USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Gap Year nach der Schule, Sprachkurse in England oder „Work and Travel“ in Neuseeland: Wer 2022 und 2023 ins Ausland will, findet auf der Messe „Auf in die Welt“ der Stiftung Völkerverständigung Informationen, unabhängige Beratung und Stipendien-Tipps. Aktuell kommt die Frage hinzu, was im Hinblick auf Corona wichtig ist.

„Ein Schüleraustausch ist eine Chance für junge Leute, die sich ihnen in dieser Form nur einmal im Leben bietet“, so Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der gemeinnützigen Stiftung Völkerverständigung, in einer Pressemitteilung. „Trotz Corona-Krise – oder vielleicht vor allem deswegen – möchten viele Schüler und auch Abiturienten die Möglichkeit nicht ungenutzt lassen.“

Frühzeitige Organisation wichtig

Eckstein hat vor vielen Jahren die Stiftung gegründet, die sich dafür einsetzt, dass junge Menschen Auslandserfahrungen machen können. Er kennt die Branche genau und sagt, dass Schüleraustausche auch unter Corona-Bedingungen wieder weitgehend möglich seien. Wichtig sei, dass man sich frühzeitig um die Organisation kümmere, da es weniger Plätze als sonst gebe. Abiturienten, die im Ausland „Work and Travel“ machen wollten, müssten genauer suchen, weil die Hauptziele Australien und Neuseeland ihre Grenzen erst im Herbst 2022 wieder öffnen werden.

Die „Auf in die Welt“-Messe für das Münsterland und Westfalen findet am 11. Juni (Samstag) von 10 bis 16 Uhr im Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium, Sonnenstraße 18, statt. Sie umfasst eine Ausstellung mit Beratern der führenden seriösen Anbieter. Die Stiftung informiert und berät zu Stipendien und zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Der Eintritt ist kostenfrei. Es gelten die aktuellen Corona Regeln.