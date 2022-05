Auszeichnung für Dr. Wladick Hartmann und sein Team

Für herausragende Verdienste um den Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen wurde am Montag der Innovationspreis des Landes in verschiedenen Kategorien verliehen. Ausgezeichnet wurde auch eine Gruppe aus Münster.

Die Preisverleihung nahmen Ministerpräsident Hendrik Wüst und Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart vor. Die mit insgesamt 180.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde erstmals in vier Kategorien vergeben.

In der Kategorie Nachwuchs siegten Dr. Wladick Hartmann, CTO (Technischer Direktor) der Pixel Photonics GmbH, und sein Team aus Münster. Sie haben hochschnelle und nachweisbar sichere Quantenkommunikationssysteme auf der Basis su­praleitender Nanodrähte entwickelt. Die innovative Einbettung in integrierte optische Schaltkreise ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Quanteninternet, wie es in einer Pressemitteilung des Landes heißt. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.

Die Kernkompetenz von „Pixel Photonics“ liegt bei supraleitenden Einzelphoton-Detektoren (Quantendetektoren). Das daraus resultierende Geschäftsmodell zielt auf neue Geschäftsfelder im Bereich der photonischen Technologien, die bisher nicht mit marktgerechten Lösungen bedient werden konnten. Gerade dieser Technologiesprung kann aber mit dem Ansatz der skalierbaren supraleitenden Detektionstechnologie gelingen. Zu den Anwendungsmöglichkeiten zählen Quantenkommunikation und Quantencomputing, die optische Sensorik und hochempfindliche Kameras im weitesten Sinne. Mit ihren verfügbaren Technologien und ihrem Knowhow ist die „Pixel Photonics“ in der Lage, neue Schlüsselprodukte für diese Segmente auf den Markt zu bringen. Durch den Zugang zu breiten Spektralbereichen, höchster zeitlicher Auflösung gepaart mit höchster Sensitivität kann hier absolutes Neuland in der optischen Analytik betreten werden.

„Die Quantentechnologie eröffnet dem Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen ganz neue Perspektiven. Dafür ist das Nachwuchsteam um Dr. Hartmann, das sich aus der WWU Münster ausgegründet hat, ein herausragendes Beispiel. Nach langjähriger Forschungsarbeit haben ihre innovativen hochsensitiven Lichtdetektoren den Sprung in die kommerzielle Anwendung geschafft“, sagte Innovationsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart.