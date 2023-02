Erste Ergebnisse nach Autobränden im Norden von Münster

Nach den Bränden von vier Autos in der Nacht zu Samstag in Münsters Norden hat die Polizei erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen bekannt gegeben. Während sie einen Teil der Taten erhellen, bleibt noch immer vieles im Dunkeln.

Drei Tage nach den Autobränden im Norden von Münster laufen die Ermittlungen auf Hochtouren: Die Polizei teilte am Dienstag erste Schadensschätzungen mit. Demnach dürfte die Gesamtsumme 20.000 Euro übersteigen. Ob Brandbeschleuniger eingesetzt wurden, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Nissan und VW waren zusammen 13.000 Euro wert

So bestätige ein Sprecher unserer Redaktion, dass es sich bei den Autos um Modelle der Hersteller Opel, Mini, Nissan und VW handelte. Die Schadenssumme der Letzteren liege zusammen bei etwa 13.000 Euro. Der Mini dürfte ebenfalls einen höheren Wert aufweisen.

In der Suche nach Verdächtigen kann die Polizei aber noch nichts Neues mitteilen: Die Ermittler prüften weiterhin, ob es einen Zusammenhang mit den Bränden in der Silvesternacht am Düesbergpark gebe. Auch wie die Feuer an Mülltonnen und vier Fahrzeugen in der Nacht zu Samstag im Norden genau umgesetzt wurden, werde intensiv untersucht.